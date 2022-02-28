Москва, 28 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Публикацию певца Николая Баскова с поддержкой военной спецоперации России в Instagram отметили как фейк. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Ложная информация. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация основана не на фактических данных», — говорится в предупреждении. В качестве «эксперта» выступил медиапроект FactCheck Georgia.

ИА REGNUM напоминает, что в своём посте Николай Басков поддержал проведение спецоперации на территории Украины. «Операция России полностью соответствует международному праву… Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников», — высказался певец.