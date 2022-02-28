28 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре.

Оксана Переможенко, , 15:07 — REGNUM Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно 19-й статьи Конвенции, во время войны, когда Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева (главного редактора одесского издания «Таймер»), а также в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги.

«Все суда уже вошли. Не волнуйтесь», — с сарказмом написала Julie.

«У Украины есть суда?» — удивился Евгений, задав этот вопрос «А».

"Да… [плевать], что у неё есть и чего нет. Я говорю про то, что… заголовки [о том, что Турция закрыла проливы для России, то есть без упоминания Украины, как это подали в ряде украинских СМИ] некоторых… приводят в восторг и они ошибочно полагают, что Турция дала России пощёчину. Когда на деле ничего подобного», — ответила Евгению «А».

Босфорский мост. Стамбул Alexxx1979

"Закрывать-то он закрывает. А есть запрос на проход военных судов?» — задумался Андрей Т.

«Значит, украинские военные суда выйти из Чёрного моря не смогут?» — недоумевает Alexey.

«Вообще-то, и для украинских [закрыли] и кроме «возврата на базу»…» — написал Igorr L.

«Поскольку все, кому надо, уже прошли, это не имеет значения», — пишет Roman.

«Возможно, это решение согласовано с Россией. Турки хитрые…» — отреагировал Руслан.

«У кого база есть — того пустят», — отметил Alba.

«Ну так смысл??? Черноморский флот туда-сюда и будет ходить…» — задумалась Daria.

«Ну, Эрдогану врежут в очередной раз по помидорам… Обычно уже этого хватает», — с сарказмом отреагировал Evro E. R., вероятно, подразумевая то, что турецкие фрукты и овощи не попадут на российский рынок.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Что это изменит? Флот РФ уже в Черном море, флота Украины не существует», — отметил AVV one.

«Да на здоровье. Все, кому надо, уже в Черном море», — написал Юрий Р.

«Блин, и чем это поможет? Как закрыли, так и откроют», — подытожил Alexey B.

«Так, а что… РФ военных кораблей не хватает в Черном море?» — недоумевает Konstantin.

«У них же куча кораблей в Черном море уже. Более того, если порт приписки Севастополь, к примеру, то не имеют права не пропустить. Больше похоже на показуху со стороны Эрдогана…» — подытожил I.