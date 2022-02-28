Красноярск, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 2099 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 99 ковид-пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 338 658 человек. Выздоровели 258 688 человек, в том числе за сутки — 5382.

Напомним, 27 февраля в регионе выявили 3689 носителей коронавируса, выздоровели 5782 человека, госпитализация потребовалась 177 пациентам.

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