Казань, , 12:58 — REGNUM Из казанского баскетбольного клуба УНИКС ушёл американский форвард Джаррелл Брэнтли. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

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«Брэнтли покинул клуб», — сказали в пресс-службе, не назвав причины ухода игрока.

Брэнтли осенью 2021 года перешёл в УНИКС. До этого он играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Юта Джаз».

Ранее сообщалось, что из расположения московского баскетбольного клуба ЦСКА уехали грузинский форвард Торнике Шенгелия и датский защитник Иффе Лундберг.