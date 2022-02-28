Казань, 28 февраля 2022, 12:58 — REGNUM Из казанского баскетбольного клуба УНИКС ушёл американский форвард Джаррелл Брэнтли. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе клуба.
«Брэнтли покинул клуб», — сказали в пресс-службе, не назвав причины ухода игрока.
Брэнтли осенью 2021 года перешёл в УНИКС. До этого он играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Юта Джаз».
Ранее сообщалось, что из расположения московского баскетбольного клуба ЦСКА уехали грузинский форвард Торнике Шенгелия и датский защитник Иффе Лундберг.