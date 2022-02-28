Москва, , 12:57 — REGNUM С 28 февраля экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России.

Антон Силуанов Kremlin.ru

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«С сегодняшнего дня принято решение об обязательной продаже 80% валютной выручки для экспортёров», — сказал Силуанов, докладывая о мерах, которые приняты в ответ на санкции со стороны стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России 28 февраля поднял ключевую ставку до 20%.