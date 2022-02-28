Москва, 28 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Весь газ, поступивший в европейские подземные хранилища в летний период, уже отобран, ПХГ заполнены на 29,5%. Сообщение об этом опубликовано 28 февраля в телеграм-канале компании «Газпром».

Константин Коровин. Париж. 1939

По состоянию на 26 февраля, отметили в Газпроме со ссылкой на ассоциацию Gas Infrastructure Europe, объём активного газа в европейских ПХГ на 21,5% меньше, чем в прошлом году. До прошлогоднего уровня не хватает 7,9 млрд кубометров газа.

«Отобрано уже 47 млрд куб. м — 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году — 0. Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Германии ПХГ опустошены на 70,6%, во Франции — на 77,1%. В компании добавили, что к следующей зиме европейским странам придётся закачать в хранилища значительные объёмы газа, чего прежде никогда не было.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что зимой Евросоюзу хватит газа, даже если российские поставки остановятся полностью.

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