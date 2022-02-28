Пенза, 28 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Пензенской области в связи с текущей эпидситуацией планируют поэтапно увеличивать объемы оказания плановой медицинской помощи. О необходимости перепрофилирования коечного фонда 28 февраля сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Martin Vorel Врач

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Изначально поэтапный перевод учреждений здравоохранения на штатный режим работы коснется районных больниц. По информации регионального минздрава, стационары, где отмечается снижение заболеваемости и количества обращений, будут обратно перепрофилированы. Первая в списке — Мокшанская больница.

«Необходимо поэтапно увеличивать объем оказания плановой медпомощи. Такая возможность у нас сейчас имеется», — подчеркнул губернатор.

По состоянию на 28 февраля в пензенских больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 2640 коек, занято из них 2113.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за сутки выявили 1698 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 964 пациента.

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