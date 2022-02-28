Москва, , 12:55 — REGNUM В России подработки имеют 22% граждан. Из них 21% дополнительно подрабатывают сотрудники компаний, которые трудятся в офисах, 39% временно переведенных на удаленку и 49% постоянно работающих на «удалёнке», приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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У большинства опрошенных (65%) подработка занимает до 10 часов в неделю. 22% граждан уделяют дополнительной работе 10−20 часов в неделю.

Трем из десяти респондентов подработка приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку больше времени и получают от нее большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку, и те, кто работает в офисе.

Опрос проведён 1—25 февраля 2022 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 598 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хотят найти дополнительный заработок 65% граждан.

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