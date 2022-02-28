Томск, 28 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2019 и 2021 годах обвиняемый поручал подчинённым скрывать факты незаконного расходования средств из фонда несколькими медицинскими организациями.

«В результате указанных действий в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области необоснованно не было возвращено свыше 69 миллионов рублей», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.