Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) выступает за то, чтобы грузинские власти присоединились к санкциям против России, введённым за проведение операции на Украине по защите Донбасса. Об этом 28 февраля заявил на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия.

Ника Мелия Unm.ge

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«От имени грузинского народа вы должны присоединиться к санкциям, введённым Евросоюзом в отношении воздушного пространства», — сказал Мелия.

Он также призвал запретить на грузинской территории вещание российских телеканалов.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался поддерживать санкции против России, которые повредят грузинской экономике. Он также опроверг заявления, что Россия несёт «угрозу» Грузии.