Хельсинки, 28 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Финский хоккейный клуб «Йокерит» расторг контракты с восемью игроками после снятия с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 28 февраля сообщается на сайте клуба.

Santeri Viinamäki Хоккей

Клуб расторг соглашения со следующими хоккеистами: Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Юлиус Юнттила, Хенри Икосен, Калле Коссила, Томми Кивистё, Давид Скленичка и Отто Лескинен.

Ранее, 27 февраля, из клуба ушёл главный тренер Лаури Марьямяки.

Напомним, в начале февраля КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат. В плей-офф «Йокерит» должен был сыграть в первом раунде с московским «Спартаком», но решил сняться с розыгрыша Кубка Гагарина. После этого финскому клубу было засчитано техническое поражение, а «Спартак» прошёл во второй раунд.