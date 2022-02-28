Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сменился глава ГИБДД. На эту должность назначили подполковника полиции Александра Белякова, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Orenburg-gov.ru Назначение

До назначения в Екатеринбурге Беляков работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. На новом посту он сменил Вадима Буйдалина. Ранее тот ушел в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров признал кадровый кризис в ведомстве. По его словам, для полного укомплектования в городе не хватает около 1 тысячи полицейских. Это порядка 20% от всего штата сотрудников ведомства в Екатеринбурге.