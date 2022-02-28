Белгород, , 12:55 — REGNUM В стационарах Белгородской области на лечении находятся 1840 ковид-пациентов, ещё 21 537 жителей получают амбулаторную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки выписаны после выздоровления 308 человек, скончались от осложнений трое.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области подтверждено 116 529 случаев заражения коронавирусом. Завершил лечение 91 121 человек, осложнения при инфекции стали причиной смерти 2031 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 069 199 заявок, в том числе 411 — за истекшие сутки. Полный курс иммунизации прошли 986 895 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали госпитализировано 44 новых пациента.