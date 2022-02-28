Кунгур, Пермский край, 28 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Пермском крае сгорела стела АЗС, содержащая информацию о ценах на топливо. Информация об этом появилась в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Пожар случился утром 28 февраля на трассе Пермь — Екатеринбург возле города Кунгура. Стенд был полностью объят огнем.

На место выезжали пожарные. По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. В тушению привлекали 12 пожарных и две спецмашины. Пострадавших среди людей нет. Причина возгорания устанавливается.