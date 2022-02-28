Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 198 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 28 февраля сообщили в региональном оперштабе. Это на 71 пациента меньше, чем сутками ранее.

Машины скорой помощи у Боткинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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На стационарном лечении, по данным на 28 февраля, находятся 6446 больных ковидом (+3 пациента по сравнению с предыдущими сутками). В реанимационных отделениях размещены 545 петербуржцев (-8), а лечатся от ковида с применением аппаратов ИВЛ 268 пациентов (-8). За сутки из медицинских учреждению по выздоровлению выписали 148 человек (-512).

В Петербурге на сегодняшний день свободно 9407 коек для лечения пациентов с ковидом и пневмонией. Эти больничные места расположены в 16 городских и трёх федеральных стационарах. Свободный коечный фонд в Петербурге составляет 69,16% относительно нормы Минздрава (+5,65%).

На домашнем лечении на 28 февраля находятся 87 342 петербуржца. Этот показатель сократился за сутки на 2538 ковид-больных. При этом на карантине сидит 351 человек, что на 57 петербуржцев больше, чем сутками ранее.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 0,79 при норме, которая не должна превышать единицу. Такой параметр используется для оценки количества человек, которых может заразить вирусом один ковид-больной до момента ухода на самоизоляцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 5409 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-1033). Скончались от COVID-19, как основной причины за сутки 78 человек (-3), а переболели 5202 петербуржца (-2142).

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