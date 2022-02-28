Иркутск, , 12:48 — REGNUM В Иркутской области максимальный рост отмечается по услугам, наиболее пострадавшим от антиковидных ограничений. Об этом 28 февраля сообщает территориальное управление государственной статистики.

Парикмахерские услуги на Comic Con Russia 2019 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается также, что объем санаторно-оздоровительных услуг за год вырос в 1,8 раза, туристских — в 1,7 раза. По транспортным, медицинским, услугам культуры, физической культуры и спорта произошел рост в 1,3−1,4 раза.

За 2021 год каждому жителю области предоставлено платных услуг в среднем на сумму 50 474 рубля, из них бытовых — на 4164 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года индекс потребительских цен на платные услуги в Иркутской области составил 100,4%, а к январю 2021 года — 104,6%.

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