Иркутск, 28 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Иркутской области максимальный рост отмечается по услугам, наиболее пострадавшим от антиковидных ограничений. Об этом 28 февраля сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парикмахерские услуги на Comic Con Russia 2019

Отмечается также, что объем санаторно-оздоровительных услуг за год вырос в 1,8 раза, туристских — в 1,7 раза. По транспортным, медицинским, услугам культуры, физической культуры и спорта произошел рост в 1,3−1,4 раза.

За 2021 год каждому жителю области предоставлено платных услуг в среднем на сумму 50 474 рубля, из них бытовых — на 4164 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года индекс потребительских цен на платные услуги в Иркутской области составил 100,4%, а к январю 2021 года — 104,6%.

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