Москва, , 12:48 — REGNUM В Москве приходят в норму показатели заболеваемости коронавирусной инфекций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания еще есть, но они уже не такие критичные», — приводит слова Собянина ТАСС.

Столичный мэр заверил, что городские власти будут работать в плановом нормальном режиме и будут готовы ко всем трудностям.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 338 человек.

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