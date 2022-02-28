Челябинск, , 12:47 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает земляков сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на аппаратном совещании 28 февраля.

Алексей Текслер

Gubernator74.ru

Глава региона поставил подчинённым задачу мобилизовать все управленческие ресурсы. Он отметил, что сейчас наша страна испытывает большое внешнее давление, как политическое и экономическое, так и информационное. И уже сейчас понятно, что такая ситуация надолго.

«И тем важнее сейчас показать, что перед лицом угроз мы едины. Сплотиться вокруг президента», — подчеркнул Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ужесточил санкции против России. Это произошло после начала спецоперации по защите Донбасса.