Воронеж, , 12:47 — REGNUM Бюджет Воронежа дополнительно получит 6,8 млрд рублей, решение о корректировке Воронежская городская дума может принять уже 2 марта, сообщили в пресс-службе адинистрации города 28 февраля. Ранее решение о выделении средств для реализации масштабных инфраструктурных проектов было принято губернатором и Воронежской облдумой.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

«Все профильные управления муниципалитета должны быть готовы в самые сжатые сроки после получения лимитов выходить на торги», — подчеркнул мэр Вадим Кстенин на планёрном совещании.

В частности, уточнили в мэрии, средства планируют направить на строительство ВПС-21, связи Шишкова-Тимирязева, дороги по улице Загоровского, реконструкцию и строительство объектов коммунальной сферы, в том числе — проблемной КНС на Шишкова, возведение школы, создание системы водоотведения на территории, ограниченной улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева, Московский проспект, набережная Максима Горького и улицей Бурденко с выходом коллектора на очистные сооружения, другие проекты.

Глава города поручил подготовить все необходимые документы для проведения торгов на строительство или подготовку проектной документации.