Нарьян-Мар, , 12:46 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили 44 носителей коронавируса, 12 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 529 человек. Из них стационарное лечение получает 35 человек, амбулаторное — 494», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 106 920 человек, 733 пациента скончались.