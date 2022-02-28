Улан-Удэ, 28 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве своего отца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 59-летнего мужчины было найдено в квартире 26 февраля.

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По данным ведомства, 34-летний обвиняемый жил с отцом, нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. 23 февраля к ним в гости пришла мать, поздравить с праздником, после чего родственники несколько дней распивали спиртное.

«Вечером 26 февраля отец завел разговор, чтобы сын нашел себе работу, а затем стал грубить и угрожать ему. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им удар в грудную клетку отцу», — отметили в управлении.

Затем мужчина опомнился и вызвал скорую помощь, однако уже было поздно — потерпевший скончался на месте. В ходе допроса он подробно рассказал о случившемся. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».