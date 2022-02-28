Минск, , 12:45 — REGNUM Референдум о принятии в Белоруссии новой конституции страны состоялся. Об этом 28 февраля заявил на пресс-конференции глава Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) Ильхом Нематов.

Конституция Белоруссии (сс) Zscout370

«Референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон Республики Беларусь состоялся», — сказал он.

Также Нематов уточнил, что на референдуме в Белоруссии для граждан были созданы условия для свободного волеизъявления и добавил, что в ходе референдума миссией не было выявлено серьезных нарушений, каковые могли бы повлиять на его итоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральный банк Белоруссии с 1 марта повышает ключевую ставку с 9,25% до 12% годовых.