Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Число пассажиров на городских автобусах Санкт-Петербурга в феврале увеличилось до 5,2 млн человек. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс».

Городской общественный транспорт Петербурга Пресс-служб ГУП «Пассажиравтотранс»

Так, если в период с 28 января по 3 февраля автобусы перевезли 4,5 млн человек, то за последнюю неделю февраля эта цифра увеличилась до 5,2 млн пассажиров.

«При этом «допандемийные» объемы перевозок пока не восстановлены», — отметили в пресс-службе уточнив, что во время «пятой» волны коронавируса предприятие не сокращало выпуск транспорта, ежедневно направляя на линию 1,6 тыс. автобусов.

«В январе и феврале на маршрутах в разных районах города, в том числе №№ 100, 128, 159 и другие, подвижной состав был обновлен. Пассажиров начали перевозить 20 новых автобусов на газомоторном топливе, а также два электробуса», — заметили на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в текущем году в Санкт-Петербурге в пять раз увеличится размер штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. «Зайцы», рискнувшие доехать до нужной остановки не заплатив за это, получат штрафы в 2,5 тыс. рублей, а не в 500, как это установлено в настоящее время.

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