Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Министерство обороны Соединённых Штатов хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Как пояснил собеседник издания, это необходимо из-за того, что воздушное пространство Украины «оспаривается», а украинские самолёты пересекают воздушное пространство НАТО.

«Мы сообщили русским, что, по нашему мнению, необходим канал [для связи] на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать ошибок в расчётах», — подчеркнул источник в оборонном ведовстве.

Однако, по его словам, американская сторона пока не получила ответа от России на свое предложение по организации данного канала.

Высокопоставленный представитель Пентагона пояснил, что предназначение этого канала для переговоров состоит в том, чтобы оперативно предупреждать противоположную сторону о каких-либо потенциально опасных действиях. Он добавил, что его можно организовать по подобию того канала, который работал во время военной операции России в Сирии в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация контролирует небо над всей территорией Украины.