Баку, , 12:42 — REGNUM Международный банк Азербайджана (МБА), являющийся крупнейшим банком в республике, продолжает проводить операции с российским рублём без ограничений. Об этом 28 февраля в пресс-службе банка сообщили агентству Trend.

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«Клиенты могут совершать сделки по заявленному курсу», — сообщил собеседник журналистам.

Ранее в «Интерфаксе Азербайджана», ссылаясь на данные МБА сообщили, что в банке ограничили операции с российским рублём через интернет-банкинг.

Стоит отметить, что Центробанк Азербайджана 28 февраля объявил курс валют 0,0157 манат за 1 рубль или 63,69 рублей за 1 манат. Курс рубля снизился на 21,5% в сравнении с предыдущими торгами, что стало самой низкой отметкой в декабре 2015 года.