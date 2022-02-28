Москва, 28 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в текущем году откроет Академию РКК, займется возрождением Службы милосердия в России, будет проводить общедоступные мастер-классы и курсы по родственному уходу и осенью представит стратегию своего развития на Всероссийском форуме. В планах также открытие школ пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник председатель РКК Павел Савчук.

АНО «Россия — страна возможностей» Красный крест

Пресс-конференция прошла 28 февраля в ТАСС и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер изаместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.

«В марте мы планируем запустить работу Академии РКК. Этот совместный с РНИМУ проект. Академия станет единой платформой, на которой будут проходить подготовку и повышать квалификацию специалисты в гуманитарной и медико-социальной сферах, добровольцы, специалисты по ЧС и многие другие. После прохождения обучения они получат документы установленного образца», — сказал Павел Савчук.

Кроме того, по его словам, в рамках Академии будет работать научно-исследовательский центр, который займется выявлением лучших практик и гуманитарных проектов общественных и волонтерских организаций, а впоследствии — их тиражированием на федеральный уровень.

Также, добавил Павел Савчук, осенью пройдет Всероссийский форум Российского Красного Креста.

«Именно на нем мы представим стратегию своего развития и проведем обучение для руководящего состава реготделений. На форум будут приглашены и представители МФОККиКП и МККК», — уточнил председатель РКК.

Что касается текущей деятельности, то одной из основных задач на этот год станет восстановление Службы милосердия РКК — в настоящее время ее сотрудники ухаживают за пожилыми людьми и людьми с дефицитом самообслуживания на дому, помогают в покупке продуктов и сопровождают на прогулку. Программа действует в 32 регионах. Кроме того, граждане могут получить медико-социальные услуги в 41 центре активного долголетия и 4 Домах милосердия РКК с круглосуточным патронажем.

«Для развития компетенций и совершенствования навыков работников социальной сферы в этом году мы планируем запустить работу 40 учебных центров на базе региональных отделений РКК. В настоящее время в России работают 11 таких учебных центров, — уточнил Павел Савчук, — А для всех желающих будут проводиться мастер-классы по родственному уходу за лежачими пациентами и курсы по обучению правилам и навыкам ухода. Такие запросы у нас уже есть. С мая обучение стартует в 50 регионах страны».

Что касается проектов РКК по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулезу и восстановлению после COVID-19, то по ним в текущем году также будут обновления: «ВИЧ-инфекция и туберкулез являются очень серьезными заболеваниями. Многие наши региональные отделения ведут свои, региональные проекты, но и общефедеральные мероприятия для профилактики, поддержки заболевших людей и сокращению числа случаев крайне важны. В качестве дополнительных мер в мае этого года мы планируем открыть специальные школы пациентов и группы взаимной поддержки пациентов с этими заболеваниями в 40 регионах России».

Председатель РКК уточнил, что в этих школах будут проводиться профильные мероприятия для пациентов с туберкулезом и ВИЧ: встречи с врачами и психологами, группы поддержки и беседы. Всего запланировано порядка 360 таких мероприятий.

«Также мы ведем проект по организации школ восстановления пациентов, перенесших COVID-19 и ОРВИ. Уже работают 6 таких школ в 6 регионах, и в этом году мы доведем эту цифру до 40. Общее число мероприятий, которые запланированы к проведению — не менее 700», — заключил Павел Савчук.