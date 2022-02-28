Российский Красный Крест в 2022 году откроет Академию РКК
Москва, 28 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в текущем году откроет Академию РКК, займется возрождением Службы милосердия в России, будет проводить общедоступные мастер-классы и курсы по родственному уходу и осенью представит стратегию своего развития на Всероссийском форуме. В планах также открытие школ пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник председатель РКК Павел Савчук.
Пресс-конференция прошла 28 февраля в ТАСС и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер изаместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.
Кроме того, по его словам, в рамках Академии будет работать научно-исследовательский центр, который займется выявлением лучших практик и гуманитарных проектов общественных и волонтерских организаций, а впоследствии — их тиражированием на федеральный уровень.
Также, добавил Павел Савчук, осенью пройдет Всероссийский форум Российского Красного Креста.
Что касается текущей деятельности, то одной из основных задач на этот год станет восстановление Службы милосердия РКК — в настоящее время ее сотрудники ухаживают за пожилыми людьми и людьми с дефицитом самообслуживания на дому, помогают в покупке продуктов и сопровождают на прогулку. Программа действует в 32 регионах. Кроме того, граждане могут получить медико-социальные услуги в 41 центре активного долголетия и 4 Домах милосердия РКК с круглосуточным патронажем.
Что касается проектов РКК по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулезу и восстановлению после COVID-19, то по ним в текущем году также будут обновления: «ВИЧ-инфекция и туберкулез являются очень серьезными заболеваниями. Многие наши региональные отделения ведут свои, региональные проекты, но и общефедеральные мероприятия для профилактики, поддержки заболевших людей и сокращению числа случаев крайне важны. В качестве дополнительных мер в мае этого года мы планируем открыть специальные школы пациентов и группы взаимной поддержки пациентов с этими заболеваниями в 40 регионах России».
Председатель РКК уточнил, что в этих школах будут проводиться профильные мероприятия для пациентов с туберкулезом и ВИЧ: встречи с врачами и психологами, группы поддержки и беседы. Всего запланировано порядка 360 таких мероприятий.