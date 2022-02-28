Вологда, 28 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. За последние стуки в Вологодской области число больных ковидом пополнили 1654 человека, 27 из них понадобилась госпитализация, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 27 февраля в регионе зарегистрировали девять летальных исходов от инфекции, всего с начала пандемии в области скончались 3387 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число жертв коронавируса выросло до 351 660.