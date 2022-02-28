Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Съёмочный процесс приключенческого боевика «Индиана Джонс 5» завершён. Информацию об этом предоставил портал «Культуромания» 28 февраля.

Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса

Так, по сообщениям продюсера Фрэнка Маршалла, съёмки картины полностью завершены и в настоящее время ведётся постпродакшн. Известно, что в фильме снялись Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и другие актёры.

Напомним, что выход фильма «Индиана Джонс 5» запланирован на июнь 2023 года. Режиссёром картины выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).

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