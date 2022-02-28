Вашингтон, 28 февраля 2022, 13:42 — REGNUM Съёмочный процесс приключенческого боевика «Индиана Джонс 5» завершён. Информацию об этом предоставил портал «Культуромания» 28 февраля.
Так, по сообщениям продюсера Фрэнка Маршалла, съёмки картины полностью завершены и в настоящее время ведётся постпродакшн. Известно, что в фильме снялись Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и другие актёры.
Напомним, что выход фильма «Индиана Джонс 5» запланирован на июнь 2023 года. Режиссёром картины выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).
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