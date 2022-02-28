Иркутск, , 12:35 — REGNUM Иркутскстат в преддверие Масленицы известил о существенном подорожании продуктов, из которых готовят блины.

Блины Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Среди ингредиентов для приготовления этого блюда увеличение цен в феврале 2022 года по отношению к февралю 2021 года отмечено на сахар-песок на 19,8%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 15,9%, масло сливочное — на 11,4%, муку пшеничную — на 8,5%, яйца куриные — 5,5%, соль — на 3,1%, масло подсолнечное — на 2,3%», — информируют статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют печь блины во время Масленичной недели 75% жителей России, среди женщин — 87%, среди мужчин — 61%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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