Воронеж, 28 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Воронежской области суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором двое подростков получили тяжёлые травмы, сообщили 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения предстал 24-летний житель Борисоглебска. Как доказано судом и следствием, около 23:30 15 июля 2021 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, в котором находились четверо его знакомых — 27-летний мужчина и три девушки 16 и 17 лет. Двигаясь со скоростью свыше 90 км/ч, обвиняемый при выезде со второстепенной дороги на перекресток допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем.

В результате тяжёлые травмы получили 16-летняя и 17-летняя пассажирки, находившиеся в машине обвиняемого. Также в аварии пострадали водитель второй машины и его беременная супруга. Травмы получил и сам обвиняемый, которые позже, в ходе следствия, полностью признал свою вину.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении, также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Кроме того, с осужденного в пользу 16-летней и 17-летней потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Приговор вступил в законную силу.