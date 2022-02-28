Сыктывкар, 28 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 1449, 47 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, число жертв инфекции выросло в республике до 2894 — накануне, 27 февраля, скончался один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 106 920 человек, 733 пациента скончались.