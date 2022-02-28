Уфа, , 12:40 — REGNUM Помочь туристам из Башкирии вернуться на родину поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 февраля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Самолет (сс) Kurush Pawar — DXB

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

«Надо внимательно осуществлять мониторинг ситуации. К сожалению, из-за этих событий, которые происходят в мире, наши жители могут оказаться в сложной ситуации: они не могут выехать из тех мест, где они отдыхают. Мы никого там оставлять не должны», — сообщил Хабиров.

Он поручил прилечь представителей МИД России и организовать работу по возвращению жителей региона на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропортах Москвы отменено и задержано более 150 авиарейсов.