Нижний Тагил, Свердловская область, 28 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Жителя Нижнего Тагила Свердловской области осудили за нападение на двух мужчин. Уралец нанес потерпевшим множественные удары ножом. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Нападения мужчина совершил осенью 2019 года. В первом случае он нанес соседу по общежитию множественные удары ножом. Свердловчанин был пьян. Инцидент произошел из-за конфликта.

Во втором случае мужчина совершил преступление ради денег. Злоумышленник угрожал уральцу, который арендовал у него комнату в общежитии. Свердловчанин требовал отдать ему всю заработную плату, которую мужчина получил. Уралец согласился, однако избежать нападения ему не удалось. Арендодатель нанес уральцу множество ножевых ранений.

Свердловчанина признали виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему 10,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее мужчину уже судили за подобное преступление. Тогда ему назначили 2 года 7 месяцев лишения свободы.