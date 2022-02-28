Донецк, 28 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 17 населенных пунктов, сообщил в 28 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин добавил, что десятки тысяч жителей в Донбассе в настоящее время остаются без воды.