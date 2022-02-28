Ульяновск, 28 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога транспортного учебного заведения. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал преподаватель секции при кафедре физической культуры и спорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Б.П. Бугаева». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Обещание или предложение посредничества во взяточничестве»).

Правоохранители полагают, что в апреле 2021 года подозреваемый, действуя в интересах должностного лица учебного заведения, мог выступить посредником при передаче 100 тыс. рублей взятки. Как считает следствие, средства предназначались за содействие в поступлении курсанта в военный учебный центр при институте.

«В частности, за успешную сдачу нормативов по физической подготовке для зачисления в военный учебный центр», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. В адрес руководства учебного заведения готовится представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновске взят под стражу заместитель начальника одного из управлений столичной мэрии. Его подозревают в получении 1 млн рублей взятки от местного бизнесмена.

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