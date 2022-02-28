Лондон, , 12:31 — REGNUM Спекуляции некоторых журналистов на тему того, что Россия якобы может применить в ходе специальной военной операции по защите Донбасса на Украине ядерное оружие, являются ненужными и алармистскими. Об этом 28 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.

Бен Уоллес Richard Townshend

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«Я не буду идти по пути спекуляций относительно использования ядерного оружия, это не только бессмысленные, но и ненужные алармистские спекуляции», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Россия применить ядерные тактические силы при спецоперации по защите Донбасса в случае, если ситуация пойдет не по ее плану.

При этом Уоллес указал на то, что, по его мнению, приказ президента РФ Владимира Путина о переведении сил сдерживания ВС России в особый режим несения боевого дежурства никак не связан со структурой готовности российских сил сдерживания, так как они всегда находятся в высокой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что решение президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим — это весьма серьёзный шаг.