Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

Сорокин сыграл «на ноль» в матче с «Анахаймом», отразив все 34 броска по своим воротам. «Айлендерс» победили со счётом 4:0. Для голкипера это пятый шатаут в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой стал австрийский форвард «Далласа» Михаэль Раффль, на счету которого дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2).

Третьей звездой признан американский нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который забросил две шайбы в игре с «Аризоной Койотс» (5:3).