Facebook должен исполнить законные требования РКН. Мнение эксперта
Москва, 28 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию вокруг социальной сети Facebook.
Российская аудитория покидает площадку Facebook на фоне замедления платформы со стороны РКН. С одной стороны — меры, принятые регулятором, оказывают существенное влияние на удобство использования платформы (не прогружаются видео, картинки). Следовательно — показывают свою эффективность. С другой стороны — растёт разочарование пользователей от той предвзятой и однобокой позиции, которую занимает Facebook. Отток пользователей закономерен, тем более что у России есть отечественные площадки (например, ВКонтакте), которые ничем не уступают американской платформе.
Российские пользователи отмечают и масштабный рост объёма рекламы в Facebook с фейковых аккаунтов и страниц. Эта реклама направлена на провоцирование межнациональной вражды и розни, панических настроений у своей российской аудитории. Всё это происходит на фоне введённого Facebook запрета российским государственным СМИ размещать рекламу, что позволяет фейковым аккаунтом мимикрировать под реальные СМИ.