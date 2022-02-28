Москва, 28 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию вокруг социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Интернет

Российская аудитория покидает площадку Facebook на фоне замедления платформы со стороны РКН. С одной стороны — меры, принятые регулятором, оказывают существенное влияние на удобство использования платформы (не прогружаются видео, картинки). Следовательно — показывают свою эффективность. С другой стороны — растёт разочарование пользователей от той предвзятой и однобокой позиции, которую занимает Facebook. Отток пользователей закономерен, тем более что у России есть отечественные площадки (например, ВКонтакте), которые ничем не уступают американской платформе.

Российские пользователи отмечают и масштабный рост объёма рекламы в Facebook с фейковых аккаунтов и страниц. Эта реклама направлена на провоцирование межнациональной вражды и розни, панических настроений у своей российской аудитории. Всё это происходит на фоне введённого Facebook запрета российским государственным СМИ размещать рекламу, что позволяет фейковым аккаунтом мимикрировать под реальные СМИ.

«Происходящее в который раз показывает, что Facebook фактически выступает инструментом политической манипуляции в руках западных стран, недовольных действиями России. Платформа и ранее не заботилась о российских пользователях в нашей стране, а сейчас, вместо того чтобы занять нейтральную позицию, занимается откровенным вредительством. К сожалению, Facebook не интересна правда, не нужна объективность, её не беспокоят судьбы отдельных людей или целых народов. Для компании важна лояльность своим западным хозяевам и деньги любой ценой. Роскомнадзор имеет полное законное и моральное право применять весь имеющийся у него арсенал мер воздействия до тех пор, пока компании-нарушители не начнут исполнять требования действующего законодательства», — заявил , — заявил Александр Малькевич.

«Россия открыта ко всем компаниям, которые хотят работать на ее территории, и предъявляет к ним единственное требование — соблюдение российских законов. Так, для Meta для восстановления нормальной работоспособности интернет-платформе требуется исполнить законные требования РКН», — подчеркнул член ОП РФ.