Джакарта, 28 февраля 2022, 12:28 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли получил награду от президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Kompas.
Министр получил награду «Союзник нации». Награда присуждается правительством Филиппин отдельным лицам и организациям за пределами страны за их вклад в благополучие филиппинских граждан или общин за рубежом.
Филиппины высоко оценили политику, проводимую Ясонной Лаоли, особенно в отношении миграции и защиты филиппинцев в Индонезии во время пандемии.
Награды правительства Филиппин получили 56 человек из 31 страны.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что Украину покинули шесть индонезийских граждан.
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