Джакарта, , 12:28 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли получил награду от президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Kompas.

Президент Филиппин Родриго Дутерте Presidential Communications Operations Office

Министр получил награду «Союзник нации». Награда присуждается правительством Филиппин отдельным лицам и организациям за пределами страны за их вклад в благополучие филиппинских граждан или общин за рубежом.

Филиппины высоко оценили политику, проводимую Ясонной Лаоли, особенно в отношении миграции и защиты филиппинцев в Индонезии во время пандемии.

Награды правительства Филиппин получили 56 человек из 31 страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что Украину покинули шесть индонезийских граждан.

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