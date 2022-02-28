Мурманск, 28 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал поручение профильным ведомствам начать мониторинг цен на продукты питания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка в магазине

«В результате какой-либо нестабильности появляются спекулянты, которые пытаются на этом, если говорить по простому, денег срубить. Нужно за этим внимательно следить», — сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве.

Кроме того, глава региона попросил чиновников организовать мониторинг наличия всех необходимых лекарств в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области развернули 16 пунктов размещения для беженцев из ДНР и ЛНР.