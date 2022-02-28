Москва, 28 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Перед началом Масленичной недели закупали основные ингредиенты для блинов — молоко, муку, яйца, растительное масло — 38% покупателей в России, пишет 28 февраля газета «Известия».

Министерство культуры Забайкалья Блины

Руководитель направления FMCG сети гипермаркетов «Твой дом» Любовь Хрущева рассказала, что в 2022 году приготовление блинов по классическому рецепту в среднем обойдётся в 72,07 рубля на порцию блинов.

По её словам, стоимость муки составила 65 руб. за 2 кг, подсолнечного масла — 119 руб. за 1 л, яиц — 119 руб. за 10 шт., молока — 73 руб. за 1 л, сахарного песка — 55 руб. за 1 кг, соды — 39 руб. за 500 г, соли —11 руб. за 1 кг и уксуса — 32 руб. за 500 мл.

Приспособления для жарки блинов (венчики, блинниц и т. д.) обойдутся российским гражданам в среднем в 3 тыс. рублей. Также накануне Масленицы вырос спрос покупателей на мёд и готовую блинную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Масленая неделя в 2022 году продлится с 28 февраля по 6 марта.

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