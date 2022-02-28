Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга 27 февраля переиграл на выезде оренбургскую «Надежду». Встреча в рамках чемпионата России завершилась со счетом 88:50. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

Уральская команда являлась фаворитом матча. На данный момент УГМК располагается на первой строчке турнирной таблицы в то время, как «Надежда» занимает пятое место. Встреча завершилась закономерной победой гостей площадки. Уже к большому перерыву они обеспечили отрыв в 14 очков. Самым результативным игроком матча стала Джонквел Джонс. Она принесла своей команде 18 очков и совершила 17 подборов.

Следующий матч УГМК проведет 2 марта в гостях у красноярского «Енисея». Матч состоится в рамках чемпиона России.