Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Ленинградской области за два последних выходных дня, 26−27 февраля, число лечащихся от коронавирусной инфекции амбулаторно сократилось почти на 3,2 тыс. человек. Об этом 28 февраля ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Паспорт, полис, больничный лист Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Так, в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 22,8 тыс. инфицированных, что на 3,2 тыс. меньше, чем было в пятницу 25 февраля.

За минувшие сутки в Ленобласти положительные тесты на COVID-19 получили 985 местных жителей, что на 398 человек меньше, чем за день до этого. Наибольшее количество положительных результатов лабораторным путем было выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Гатчина (96), Приозерск (73), Тихвин (68), Всеволожск (64), Выборг (53), Кингисепп (22), Бокситогорск, Мурино (по 21), Коммунар (19), Сиверский, Луга (по 17), Кудрово (15), Сосново (13), Новое Девяткино, Токсово (по 12), Кузнечное (11), Рощино, Советский, Кировск (по 10).

На данный момент в региональных стационарах развернуто 2598 коек для ковидных пациентов. На них в данный момент находятся 1519 человек, при этом 1079 коек (41,53%) — свободны.

«За минувшие сутки на койки поступило 60 заболевших, на ИВЛ находится 37 пациентов», — уточнили в комздраве Ленобласти.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 169 654 человек, из них 118 434 человек выздоровели, в том числе 867 пациентов были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерло 3319 заболевших COVID-19, в том числе семь летальных исходов, что столько же, сколько и за день до этого, было зарегистрировано 27 февраля.

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