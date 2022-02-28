Тирана, 28 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Сборная Албании по футболу отказывается играть против сборной России в Лиге наций. Об этом 28 февраля заявила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Албании

Отмечается, что Албания отменит все спортивные матчи с Россией, в том числе два футбольных матча в рамках Лиги наций, которые должны пройти 2 и 13 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Польши заявила об отказе играть против сборной России, несмотря на заявление ФИФА о том, что российская команда будет выступать в нейтральном статусе.

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