Симферополь, , 12:25 — REGNUM В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки попали ещё 403 пациента, данные опубликованы 28 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 485 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки на Кубани подтверждено 916 случаев заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее сообщалось о 2 438 новых заразившихся. Лидирует по суточному числу новых пациентов Краснодар, там выявлено 220 новых заразившихся.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 224 813 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 3955. Выздоровели за весь период 185 068 человек, скончались 10 402 ковид-пациента.

В коронавирусных стационарах остаются 5 627 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 122 жителя, на ЭКМО — пятеро пациентов. Амбулаторно лечатся с подозрением на коронавирус — 32 471 человек, в том числе 26 472 пациента с подтверждённым COVID-19.