Кишинёв, 28 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В компании «Молдовагаз» провели расследование по факту утечки части контракта с Газпромом о поставке газа в Молдавию. Об этом 28 февраля сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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«Результаты расследования направлены в Генпрокуратуру республики», — написал Чебан.

Он подчеркнул, что сотрудники энергетической компании непричастны к утечке данных.

Напомним, ранее в сеть выложили часть контракта на поставку газа из России в Молдавию, где описана формула определения стоимости. Чебан тогда заявил, что это несёт угрозу энергетической безопасности страны.

В опубликованных документах говорится, что стоимость складывается из стоимости на европейских рынках газа и продуктов нефтепереработки. Также в документах указано, что молдавская сторона будет дополнительно платить за транзит газа.