Псков, , 12:43 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Псковской области госпитализировали 13 человек с COVID-19, что на 12 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 28 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за сутки выявили 925 случаев заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове зафиксировали 251 случай заболевания ковидом.

Губернатор области Михаил Ведерников отметил, что «очаг в великолукском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, снят с контроля».

Скончались в регионе за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, шесть человек, что на два пациента больше, чем за 26 февраля. Статистика смертности в регионе пока нестабильна.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки выписали 788 человек. Это на 96 бывших ковид-пациентов больше, чем за предыдущие сутки. Статистика этого показателя продолжает расти.

С начала пандемии в Псковской области выявили 96 526 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 1578 человек, а выздоровел 78 251 пациент.

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