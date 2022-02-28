Москва, , 12:21 — REGNUM Своем мнение о том, почему президент России Владимир Путин пойдет до конца в ситуации со специальной военной операцией Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса, высказал 28 февраля главный редактор новостного портала Readovka Алексей Костылев, текст которого размещен в телеграм-канале названного портала.

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Как отметил Костылев, на Украине после накачки высказываниями Зеленского о поддержке Киева старании Запада, население этой страны почувствовало некоторое воодушевление, и даже стало сравнивать текущую ситуацию с той, что была восемь лет назад на киевском майдане

При этом он отмечает, что, по сути, на тот момент Киеву удалось все отстоять и выстоять, и добавляет, что на Украине даже стали сомневаться и в самой России, так как экономические меры против нее введены беспрецедентные и потому будущее видится туманным, а перспективы изоляции пугают.

«Но президент (России Владимир) Путин — это не Зеленский и не Янукович. Он точно знал, какая будет реакция. И он точно пойдет до конца — с этим остается только смириться», — написал он в своем сообщении.

При этом Костылев указывает, что для понимания этой ситуации нужно вернуться к программной речи российского лидера по поводу признания ЛНР и ДНР, в ходе которой он долго говорил об ошибках прошлого, о катастрофах 20-го века, случившихся с Россией, и о необходимости их исправления. А также о том, что у России нет другого пути, кроме как быть самой собой, и вернуть себе то, что принадлежит ей по праву: собственное величие, самоуважение и историю.

«Любой отказ от войны на Украине сейчас будет ударом по национальному самоуважению, пусть сами россияне пока и не научились воспринимать себя великим народом. Вернее — не научились думать в новой парадигме, в которой уже существует наш президент», — уточняет он в своем сообщении.

Кроме того, автор отмечает, что, по его мнению, из-за того, что 30 лет с развала СССР — это слишком большой срок, попытка скрепления нации сейчас не может пройти безболезненно.

«Будущее несет не только санкции и трудности, но и громадный ментальный переход для россиян. Ставки подняты настолько высоко, что западный мир в ответ за действия на Украине в случае нашего поражения, почувствовав нашу слабость, размажет нас так, что мало не покажется. Поэтому мы должны быть сильными. Поэтому победа — это единственное, что может принести гарантии достойного будущего нам и нашим детям», — также добавляет Костылев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренную встречу министров обороны стран — участниц Европейского союза созовет в понедельник, 28 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.