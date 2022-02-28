Вашингтон, 28 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Американская певица Эддисон Рэй подогрела слухи о её возможном появлении в сериале «Эйфория». Соответствующую информацию опубликовал The Brag 28 февраля.

Скриншот YouTube Эддисон Рэй

По словам исполнительницы, ей нравятся абсолютно все актрисы, принимающие участие в съёмках сериала, и она была бы рада поработать с ними. Примечательно, что ранее Рэй выкладывала в Instagram несколько публикаций, выполненных в стилистике «Эйфории», чем также заинтриговала поклонников.

Ранее стало известно о том, что сериал «Эйфория» продлён на третий сезон. Дата выхода продолжения проекта запланирована на 2023 год.